Bir maden işçisinde corona çıktı! 20 kişi karantinaya alındı

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında çalışan S.K. isimli maden işçisine yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede corona virüsü teşhisi konuldu.
20 MADENCİ KARANTİNADA
Bunun üzerine Kdz. Ereğli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsü teşhisi konulan işçinin birlikte çalıştığı 20 madencinin karantinaya alınmasına karar verildi.
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinin corona virüsü tespit edilen maden işçisinin temas ettiği kişileri belirleyerek karantina kapsamını genişletebileceği ifade edildi. İHA