Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bir maden işçisinde corona çıktı! 20 kişi karantinaya alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde bir maden işçisinde corona virüsü tespit edilmesi üzerine 20 madenci karantinaya alındı.

23:43 -
Haberler Gündem
Bir maden işçisinde corona çıktı! 20 kişi karantinaya alındı

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında çalışan S.K. isimli maden işçisine yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede corona virüsü teşhisi konuldu.

20 MADENCİ KARANTİNADA

Bunun üzerine Kdz. Ereğli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsü teşhisi konulan işçinin birlikte çalıştığı 20 madencinin karantinaya alınmasına karar verildi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinin corona virüsü tespit edilen maden işçisinin temas ettiği kişileri belirleyerek karantina kapsamını genişletebileceği ifade edildi. İHA

İLGİLİ HABERBilim insanları corona virüsü testi yapan robot tasarladıBilim insanları corona virüsü testi yapan robot tasarladı
Bilim Corona Danimarka maden Sağlık Teknoloji Türkiye Zonguldak
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more