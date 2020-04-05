Bir mahalle daha karantinaya alındı

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yaşanan corona virüs salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan yeni kararlar açıklandı:

CORONA VİRÜSÜ VAKALARI TESPİT EDİLDİ

“Ramazan Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda corona virüsü vakaları tespit edildi. Olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında olan kişiler bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda corona virüsü salgınının kontrol altına alınması amacıyla Ramazan Mahallesi’nde 5 Nisan’dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verildi.”

2 Nisan’da da Kabataş ilçesi sınırlarındaki Elbeyi Mahallesi karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlar kapatılmıştı. (İHA)

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 26 gün geçti. Dün 76 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 502‘ye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan test sayısını 161 bin 380, vaka sayısını 23 bin 934 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1311, entübe hasta sayısı 909, iyileşen vaka sayısı ise 786 oldu.

