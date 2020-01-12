Bir milyon 300 bin nüfuslu Samsun’da 291 kişinin dediği oldu

2014 yılında dönemin AKP’li Belediye Başkanı şimdiki Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz tarafından yapımına başlanan İstiklal (Çiftlik) Caddesi'nin 700 metrelik kısmını kaplayan proje 2016 yılında hayata geçirildi.

Cadde AVM olarak düzenlenen alan, araç trafiğine kapatılırken sadece alt yapı ve üst yapı düzenlemesi için yaklaşık 25 milyon TL harcandı.

Granitle kaplanan caddede bulunan binalara ise masrafların yüzde 75’i kat sahipleri yüzde 25’i belediye tarafından karşılanarak beyaz renkte montolama işlemi yapıldı. Kentin en işlek caddelerinden birinden olan İstiklal Caddesi’nde bulunan esnaflar bir süre sonra iş yapamadıklarını ileri sürerek caddenin tekrar trafiğe açılmasını istedi.

31 mart seçimlerinden önce cadde esnafına söz veren AKP’li Mustafa Demir, belediye başkanı olunca caddenin tekrar trafiğe açılması için anket yaptırdı.

1 MİLYON 300 NÜFUSLU KENTTE 488 KİŞİLİK ANKET

Milyonlar harcanarak yapılan Cadde AVM’nin tekrar trafiğe açılması için belediye tarafından anket yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, anket sonuçlarını açıklarken yaklaşık 1 milyon 300 bin nüfusa sahip kentte sadece 488 kişiye caddeyle ilgili soru sorulduğu ortaya çıktı. Gün içinde yaklaşık 100 bin kişinin geçtiği cadde için 488 kişiyle anket yapılması tepkilere neden oldu.

SADECE 291 KİŞİ TRAFİĞE AÇILSIN İSTEMİŞ

Anket sonuçları açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, vatandaşlara toplam 40 soru sorulduğu belirterek, şu ifadeleri kullanı;

*İstiklal Caddesi'nin ‘Araç trafiğine kapalı olmasından memnun musunuz?' sorusuna 488 kişi katıldı. 168 kişi (yüzde 34) ‘hayır’, 291 kişi (yüzde 60) ‘evet’ dedi.

*Kararsız oylar dağıtıldığında ise yüzde 63 evet, yüzde 37 hayır sonucu çıktı. Yapılan anket üzerine caddeyi tekrardan trafiğe açacağız.

*300 esnafa da ‘İstiklal Caddesi'nin araç trafiğine açılmasını ister misiniz?' diye sorduk. 87 kişi (yüzde 29) ‘hayır’, 195 kişi (yüzde 65) kişi ise ‘evet’ dedi.

*Çiftlik Caddesi tek yön ve 2 şerit olarak trafiğe açılacak. Tek şeridinde arabalar park edecek. Otobüs durakları da olacak fakat buraların önüne araba park etmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

*Burayı tekrar eski haline getirilebilecek bir şekilde trafiğe açacağız.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜDÜ

Çiftlik Caddesi’nde ikamet eden çok sayıda vatandaş, kendileriyle anket yapılmadığına dikkat çekerken, Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal medya hesabından yayımlanan anket sonuçları büyük tepki çekti.