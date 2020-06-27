Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bir ninenin şikayeti, üç çocuğu fuhuş çetesinin elinden kurtardı

Sivas'ta 14 yaşındaki torununun fuhuşa sürüklendiğini iddia eden 63 yaşındaki Ü.T.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis fuhuş çetesini çökertti. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanıp cezaevine gönderilirken çetenin zorla fuhuş yaptırdığı üç çocuk kurtarıldı.

13:03 -
Haberler Gündem
Bir ninenin şikayeti, üç çocuğu fuhuş çetesinin elinden kurtardı

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana geldi. Ü.T.(63) isimli bir nine polise başvurup 14 yaşındaki torununun arkadaşları tarafından fuhuşa zorlandığı ihbarında bulunarak yardım istedi.

Kangal polisi tarafından yürütülen titiz çalışmada, H.S.T'yi (14) fuhuşa sürüklediği düşünülen, B.U, F.K, R. Ç ve H.S.T gibi fuhuşa sürüklenen küçük yaştaki M.C.İ (17) ve Z.R.Ş (15) gözaltına alındı. İfadelerinin alınmalarının ardından adliyeye sevk edildiler.

B.U., F.K. ve R.Ç, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden Yoksun kılma, şantaj, müstehcenlik, fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlamaları ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.C.İ. ve Z.R.Ş isimli çocuklar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuk Polis Sivas
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more