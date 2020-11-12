Bir saat arayla aynı direğe çarptı, hayatını kaybetti

“Kaderin böylesi” dedirten olay, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi Doğulu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Burak Şahin çiftçi babası Alaattin Şahin'e ait araçla şehir merkezine giderken iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yol kenarındaki telefon direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kırılan direk yola düştü. Burak Şahin, hafif sıyrıklarla atlattığı kazada hasar gören aracını tamirciye götürdü. Tamircinin parça alımı için para istemesi üzerine Şahin, telefonla yanına çağırdığı motosikletli bir arkadaşı ile Doğulu Mahallesi’ndeki evine gitti.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZADA ÖLDÜ

Evinden aracının tamiri için aldığı parayı tamirciye ulaştırmak isteyen Şahin, bu kez kendisine ait motorla yola çıktı. Şahin, ilk kaza yaptığı yere savrulan ve bir bölümü asfalt yolda kalan aynı telefon direğine bu kez de motoruyla çarparak metrelerce savruldu. Yoldan geçenler tarafından ağır yaralı bulunan Şahin, olay yerine ulaşan ambulansla kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kısa bir süre bir süre sonra yaşamını yitirdi. Şahin, Doğulu Mahallesi’nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

“YETERLİ IŞŞIKLANDIRMA OLSAYDI… “

Şahin'in aynı yerde geçirdiği iki ayrı trafik kazasında yaşamanı yitirmesinin şaşkınlığını yaşayan akrabası Bahattin Şahin, “Kaza olduktan sonra durumu öğrendik. Gittiği tamirci ve onu köye getiren arkadaşıyla konuştuk. Bir saat arayla aynı yerde aynı direğe çarpmasına hayretler içinde kaldık. Bu yolda eğer yeterli ölçüde ışıklandırma olmuş olsaydı, bu kaza belki de yaşanmayacaktı. Karanlık olduğu için ilk kazada bir kısmı yola düşen telefon direğini fark edemeyince çarpmış. Yetkililerin konuya duyarlılık göstererek yolun ışıklandırmasını istiyoruz” dedi.