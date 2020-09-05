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Bir sağlık çalışanı daha corona nedeniyle yaşamını yitirdi!

Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan Eczacı Taki Türkyılmaz'ın corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Son zamanlarda sağlık çalışanları ölümlerindeki artışa dikkat çeken uyarılarıyla gündeme gelen Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası, Türkyılmaz'ın ölüm haberini "Sağlık Çalışanları ölmeye devam ediyor! Ölüyoruz" diye duyurdu.

Sozcu.com.tr
22:45 -
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Bir sağlık çalışanı daha corona nedeniyle yaşamını yitirdi!

Corona virüsü (COVID-19) nedeniyle bir sağlık çalışanı daha yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan Ecz. Taki Türkyılmaz’ın Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiğini “Bugün de eksildik. Ölüyoruz” diye duyurdu.

Türkyılmaz’ın ölümüyle ilgili bir açıklama yapan İstanbul Tabip Odası da “Sağlık Çalışanları ölmeye devam ediyor! Ölüyoruz. Ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.

10 GÜNDE 16 SAĞLIK ÇALIŞANI VEFAT ETTİ

Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasına göre son 10 günde 16 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Ankara Corona istanbul Ölüm Sağlık
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