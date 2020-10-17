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Bir sağlık çalışanı daha coronadan hayatını kaybetti

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi personeli Harun Dönmez (53), yakalandığı corona virüs sonrası hayatını kaybetti. Sağlık personelinin ölümüyle ilgili bir mesaj paylaşan TTB "Yönetemiyorsunuz, eksiliyoruz, ölüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:02, 17/10/2020
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Bir sağlık çalışanı daha coronadan hayatını kaybetti

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi personeli Harun Dönmez (53), yakalandığı corona virüs sonrası hayatını kaybetti. Dönmez’in vefatı sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Dönmez’in cenazesi bugün İkindi Namazına Müteakip Yenimahalle Cezaevi Camiinden kaldırıldı.

Sağlık personeli için bir mesaj paylaşan Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi personeli Harun DÖNMEZ'i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz” dedi. Son günlerde sağlık personeli ölümlerine de işaret eden TTB, “Yönetemiyorsunuz, eksiliyoruz, ölüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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