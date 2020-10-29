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Son 24 saatte 5 sağlık çalışanı coronadan yaşamını yitirdi

Dr. Burhan Yürütücü, Dr. Engin Türkmen, Dr. Hasan Tepeçınar, Leyla Çiçek ile Ahmet Erkuş Covid-19 nedeniyle son 24 saatte yaşamını yitiren sağlık çalışanları olarak açıklandı. Ölümlere dikkat çeken Ankara Tabip Odası, "Tarama testi, yeterli koruyucu ekipman beklerken izin yasağı, istifa, emekli olma engeliyle karşılaşan sağlıkçılar ölmeye tükenmeye devam ediyor" mesajına yer verdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:22, 29/10/2020
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Son 24 saatte 5 sağlık çalışanı coronadan yaşamını yitirdi

Ankara Tabip Odası, son 24 saatte 5 sağlık çalışanının corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, ‘Ölüyoruz, Tükeniyoruz’ dedi.

Dr. Burhan Yürütücü, Dr. Engin Türkmen, Dr. Hasan Tepeçınar, Leyla Çiçek ile Ahmet Erkuş’un son 24 saatte corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları olarak açıklanmıştı.

Ankara Tabip Odası bu ölümlere dikkat çekerek, “Rakam değil, can! Tarama testi, yeterli koruyucu ekipman beklerken izin yasağı, istifa, emekli olma engeliyle karşılaşan sağlıkçılar ölmeye tükenmeye devam ediyor” dedi. Ankara Tabip Odası’nın mesajında ‘Sağlıkçının Canı Yok Mu’, ‘Ölüyoruz, ‘Tükeniyoruz’ ifadelerine yer verildi.

 

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Yayınlanma Tarihi:23:17,
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