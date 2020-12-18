Bir sahte içki faciası daha

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde içki içen Mehmet S. saat 04.30 sıralarında fenalaştı. Akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde körlük yaşadığı tespit edilen Mehmet S., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Diğer olay ise İnegöl’ün Konurlar Mahallesi’nde yaşandı. Nereden aldığı tespit edilemeyen pet şişedeki içkiyi içen Kenan Ç., bir süre sonra fenalaşıp, körlük yaşadı. Zehirlendiği tespit edilen Kenan Ç., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mehmet S. ve Kenan Ç.nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis iki olayla da ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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