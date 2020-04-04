Bir yıl önce doktoru darbetti, şimdi de hemşirenin boğazını sıktı!

D.Y. isimli şahıs bir yıl önce Bayraklı ilçesi 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak çalışan doktor Özgür A.’yı darbetmesi sonucu 14 ay hapis cezası aldı. Cezanın ertelenmesine rağmen D.Y., dün mahkemede aleyhine tanıklık yapan, sağlık merkezindeki hemşire A.’nın boğazına sarıldı. Hemşireyi vatandaşlar kurtardı.

”GEREĞİ DERHAL YAPILMALIDIR”

Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, saldırı sonrası şu açıklamayı yaptı:

* Ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi ilimizde de, her gün onlarca sağlık çalışanımız hasta, hasta yakınları ya da vatandaşlar tarafından şiddete maruz kalmaktadır.

* Dün Bayraklı 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen D.Y. isimli şahıs, hemşire arkadaşımızı darbetmiş ve boğazını sıkmıştır.

* İçinde yaşadığımız şu süreçte, kendi hayatlarını hiçe sayarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışan sağlık çalışanımıza uygulanan şiddet hepimizi derinden yaralamıştır.

* Pandemi döneminde bile sağlık çalışanına yapılan şiddeti hiçbir gerekçe haklı gösteremez. Gereği derhal yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.