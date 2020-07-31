Bir zamanlar Türkiye

İSTANBUL 1927
GALATA KÖPRÜSÜ'NÜN ÜZERİ
Galata Köprüsü'ne Mustafa Kemal Atatürk için kurulmuş zafer takı. Üzerinde “Büyük Gazi safa geldin'' yazıyor.
İSTANBUL 1927
GALATASARAY MEYDANI
Bu fotoğraf Galatasaray Meydanı'ndan Meşrutiyet Caddesi'ne dönen köşede çekilmiş. Yılı tahminen 1927.
İSTANBUL 1928
EMİNÖNÜ O ZAMAN DA KALABALIK
Yeni Cami önünde deklanşöre basan M. Owen Wiliams. Eminönü o zaman da kentin en kalabalık yerlerinden.
İSTANBUL 1928
YELKENLİLER İSTANBUL'UN SİMGESİYDİ
O dönem yelkenliler İstanbul'un yükünü çekiyordu. Karaköy'den görünen tarihi yarımada manzarası da böyleydi.
İSTANBUL 1930
BOĞAZ KIYILARI BALIKÇILARINDI
Bugün kafelerle, restoranlarla dolu olan Bebek sahili… İstanbul'un balıkçıları için en bereketli yerlerden biriydi.
İSTANBUL 1937
METROBÜS DEĞİL VAPUR KUYRUĞU
İki yaka arasında ulaşım sadece vapurlarla sağlanıyor. Birçok yere vapur var. Fotoğrafı çeken Bernard F.Rogers.
ANKARA 1927
GENÇ TÜRKİYE'NİN BAŞKENTİ
İstiklal Savaşı'nın kalbi, genç cumhuriyetin başkenti… Görünümü kasabadan farksız olan kentin nüfusu 100 bin.
ANKARA 1928
ANKARA'NIN DÖNÜŞÜM YILLARI
Cumhuriyetle birlikte Ankara'da büyük bir dönüşüm başladı. Fotoğrafın Ulus çevresinde çekildiği tahmin ediliyor.
İZMİR 1921
BÜYÜK YANGINDAN ÖNCE
İzmir Limanı'na yük taşıyan develer. Fotoğraf, 1922'deki büyük yangında tahrip olan Pasaport'ta çekilmiş.
ADANA 1924
PAZAR YERİ KARMAŞASI
Adana'nın merkezinde kurulan bir pazar… Tarihi net değil ancak 1921-1924 arasında çekildiği tahmin ediliyor.
ZONGULDAK 1951
KARA ELMAS KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Fotoğrafçının kimliği bilinmiyor. Bugünkü Gazipaşa Caddesi. Limana kömür taşıyan tren rayları göze çarpıyor.
ANTAKYA 1938
TARİHİ ÇARŞI HÂLÂ YAŞIYOR
Türkiye'nin en renkli ve dokusunu koruyan kentlerinden Hatay… Antakya'daki tarihi çarşı yıllara direniyor.