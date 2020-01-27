Biri 8, öteki 11 yaşında… Yaşları değil ama yürekleri çok büyük kardeşler

Ardahan’da yaşayan Fikriye ve Fırat Ors çiftinin çocukları sekiz yaşındaki Defne ile 11 yaşındaki Beray’dan Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere yardım eli…

2’inci sınıf öğrencisi Defne ile 5’inci sınıf öğrencisi ablası Beray, Elazığ ve Malatya’da 39 kişinin hayatını kaybettiği depremle ilgili haberleri televizyondan izlerken, bölgeye yönelik yardım kampanyalarından haberdar oldular.

Bunun üzerine, annelerinden kumbaralarını istedi. Bir yıldır biriken 445 lirayla markete giden Defne ile Beray, satın aldıkları gıda maddelerini bir koliye koyup AFAD ekiplerine teslim etti.

YİNE PARA BİRİKTİRİP YARDIM EDECEĞİZ

DHA’ya konuşan Beray Ors, “Kardeşimle deprem görüntülerini televizyondan izlerken mağdur olanlara nasıl yardım edebiliriz diye düşündük. O sırada yardımların AFAD’a yapılması söylenince kardeşimle birlikte kumbaralarımızdaki paralarla biz de bir şeyler alıp göndermek istedik” dedi.

Markete gidip kumbaradan çıkan 445 lirayla paralarının yettiği kadar gıda maddesi alıp AFAD yetkililerine teslim ettiklerini anlatan Beray, yine para biriktirip depremzedelere yine yardım edeceklerini söyledi.