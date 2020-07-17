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Biri çocuk iki ceset daha çıkarıldı! Ölü sayısı 42’ye yükseldi

10 gün önce Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve enkazı 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden biri çocuk iki ceset daha çıkarıldı. Hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Sozcu.com.tr
13:50 -
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Biri çocuk iki ceset daha çıkarıldı! Ölü sayısı 42’ye yükseldi

27 Haziran gecesi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat Akbaş ile Medeni Akbaş için kayıp başvurusu yapıldı. Medeni Akbaş, ertesi gece bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilen Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.

BATAN TEKNE 106.5 METRE DERİNLİKTE

Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi'nin katıldığı çalışmalarda, Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler çıkarılmaya devam ediyor. Bugün yapılan çalışmalarda biri çocuk iki cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 42 oldu. (İHA)

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Son güncelleme: 13:53 17.07.2020
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