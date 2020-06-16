Biri hamile üç kadın, 77 sabıka!

Polisi harekete geçiren ilk olay, 15 Mayıs’ta Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Bir eve giren hırsızlar, 80 bin lira değerinde altın bilezik, kolye ve çok sayıda pırlanta yüzüğü alarak kaçtı.

Bağcılar’da 21 Mayıs'ta yaşanan diğer olayda ise, iş yeri ve ofislerin bulunduğu bir binaya giren hırsızlar, 74 bin lira değerinde altın kolye, 20 bin lira, bin euro ve 250 dolar alarak kaçtı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık yapanların aynı kişiler olduğunu tespit etti. Bahçelievler’de gözaltına alınan Şeyma U.(18), Ebru U. (20) ve Ayşe Ç.’nin (22) toplam 77 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

35 HAFTALIK HAMİLE

31 suç kaydı olan Ebru U.’nun 35 haftalık hamile olması dikkat çekti.

İKİSİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Ebru U. ve Şeyma U. tutuklanırken Ayşe Ç. hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.