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Birleşik Krallık’tan corona aşısı kararı: Lisans koşulu kaldırılıyor!

Birleşik Krallık coronayla mücadele kapsamında üretimi yapılacak herhangi bir aşının acil olarak kullanılmasına olanak sağlanması için birtakım düzenlemelere hazırlanıyor. Bu çerçevede olası bir aşı, gerekli lisansa sahip olmasa bile güvenlik ve kalite standartlarını karşılaması koşuluyla kullanılabilecek.

21:09 -
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Birleşik Krallık’tan corona aşısı kararı: Lisans koşulu kaldırılıyor!

Birleşik Krallık’ın tıbbi düzenleme kurumunun cuma günü belirlenen yeni planlar kapsamında güvenlik ve kalite standartlarını karşılaması şartıyla corona aşısının kullanımına geçici izin sağlayabilmesi için güçlendirilmiş koruma önlemleri benimsediği açıklandı.

Buna göre, ilaç düzenleme kurumu tarafından aşının lisansa sahip olma süreci sürerken insanların corona aşısını yaptırabilmesine olanak sağlanacak. Kurum tarafından yapılan düzenlemeyle birkaç aya yayılan süreç de ortadan kalkmış olacak.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Jonathan Van-Tam, “Etkili aşılar üretirsek bu aşıları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde hastalar için hazır hale getirmemiz önemli” dedi.

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Son güncelleme: 21:10 28.08.2020
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