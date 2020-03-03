“Birlik Beraberlik” yürüyüşünde bile birlik sağlanamadı

Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerlerimizi anmak için düzenlenen “Birlik Beraberlik” yürüyüşlerinde birlik sağlanamadı. Aydın’ın İncirliova ilçesinde Belediye Başkanı Aytekin Kaya ilçedeki tüm siyasi partilerin ilçe başkanlarına “Gün birlik ve beraberlik günüdür” çağrısı yaptı.

Çağrının ardından CHP,AKP,MHP ve İyi Parti ilçe başkanları ortaklaşa “Birlik, Beraberlik ve Şehitlerimize Saygı Yürüyüşü” düzenleme kararı aldı.

ÇERÇİOĞLU KATILINCA ALTERNATİF YÜRÜYÜŞ YAPILDI

Dün saat 17.00'da Sulu Parkta yapılacak mitinge CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katılacağını öğrenen AKP ve MHP İlçe yöneticileri, miting organizasyonundan çekilerek katılmama kararı aldı.

AKP İlçe başkanı Hüseyin Celbek, “İncirliova Belediyesi siyaset yapmak amaçlı bazı girişimlerde bulundukları için, bizler bu siyasi şova alet olmayacağız” açıklaması yaparak aynı saatte Valilik önünde organize edilen yürüyüşe katılacaklarını duyurdu.

İKİ AYRI MİTİNG, İKİ AYRI YÜRÜYÜŞ

Aydın Valiliği önünde ve İncirliova'da aynı saatte düzenlenen iki ayrı yürüyüş ve miting ile şehitler anıldı. İncirliova'da binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen yürüyüşte 500 metre uzunluğunda bayrak açıldı.

Yürüyüş sonrası düzenlenen Cumhuriyet Meydanında ki mitingde ise tüm şehitlerin isimleri tek tek anons edildi. Saygı duruşunda bulunuldu, Fetih suresi okunup, dualar edildi. Valilik önünden başlayan yürüyüşte de binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sloganları atarak İdlib'teki saldırıyı kınadı. Yürüyüş sonrası, Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi.