Birol Şahin kimdir? Birol Şahin kaç yaşında?

Düzce’de dünyaya gelen Birol Şahin birçok siyasi partide farklı görevlerde bulundu. Son olarak MHP’nin Kaynaşlı Belediye Başkan adayı oldu ve seçildi. İşte Birol Şahin hakkında merak edilenler…

BİROL ŞAHİN KİMDİR?

Birol Şahin 1960 yılında Düzce’de doğdu. İlk ve ortaokulu Kaynaşlı’da tamamladı. Düzce Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümünü bitirdi. Amatör olarak futbol oynadı. Uzak Doğu sporlarından Karate ve Kung-fu ile uğraştı. Kaynaşlıspor’da As Başkanlık görevinde bulundu.

1991-1998 yılları arasında Refah Partisi Kaynaşlı Belde Başkanlığı yaptı. 1998-2001 Yılları arasında Fazilet Partisi Bolu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.2001-2011 yılları arasında Ak Parti Kaynaşlı İlçe Başkanlığı yaptı.

7 Haziran 2015 tarihinde Yapılan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Düzce Bağımsız Milletvekili Adayı oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den belediye başkanı oldu. Birol Şahin evli ve 4 çocuk babasıdır.

TEPKİ ÜSTÜNE PAYLAŞIMI KALDIRDI

Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi Belediye Başkanı MHP'li Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya'yı yenerek Tokyo'da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

*Allahu Teala'nın ‘örtünün vücut hatlarınız belli olmasın' emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da ‘Tokyo'ya gidiyoruz' diye sevineceksin.

*Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir.

*Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler, erkekler huzurunda açık saçık olarak değil

Şahin, tepkiler üzerine de mesajını kaldırdı.

İLGİLİ HABER MHP'li Birol Şahin'e Devlet Bahçeli'den yanıt