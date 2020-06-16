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Bisiklet süren çocuğu tekme tokat dövdü!

Konya'da oturdukları sitenin önündeki sokakta bisikletiyle gezen 9 yaşındaki M.A.D., iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu araca doğru tükürdü. Bunun üzerine peşinden siteye gelen sürücü, M.A.D.'yi yakasından tutup dövdü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun ailesi, sürücüden şikayetçi oldu.

22:46 -
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Olay, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. M.A.D., elektriklerin kesilmesi sonucu açık bırakılan bahçe kapısından, arkadaşlarıyla çıkıp bisikletle sitenin önündeki sokakta gezmeye başladı.

Bu sırada yoldan geçen bir aracın sürücüsü çocukları sıkıştırdı. M.A.D.’de araca doğru tükürdü. M.A.D. ve arkadaşları tekrar evlerinin bulunduğu sitenin bahçesine geldi.

Peşlerinden gelen 55- 60 yaşlarındaki kimliği belirsiz sürücü de bisikletiyle gezen M.A.D.’yi yakasından tutup tokat atmaya başladı. Aldığı darbeler sonucu M.A.D. bisikletiyle birlikte düştü.

Saldırgan sürücü bu kez de çocuğa tekme atıp uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Durumu öğrenen çocuğun ailesi ise sürücü hakkında şikayetçi oldu. Polis, sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.(DHA)

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