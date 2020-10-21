‘Bisikletime Çarparsan Ölürüm’ eylemi

Muğla ile ve ilçelerinde ölümlü bisiklet kazalarının artması üzerine Bodrum Bisiklet Kulübü Derneği'nin 47 üyesi Güvercinlik Mahallesi'ndeki otoyol üzerinde eylem ve basın açıklaması yaparak bisiklet kazalarına dikkat çekti.

TURA ÇIKTILAR EYLEM YAPTILAR

Günübirlik tura çıkan ve yaklaşık 40 kilometrelik yol kat eden bisiklet tutkunları Güvercinlik Mahallesi'nde mola vererek eylem yaptı.

Bodrum-İzmir karayolu üzerinde “Bisikletime Çarparsan Ölürüm” yazılı pankart açarak Bodrum Bölge Trafik Amirliği ekiplerinin desteği ile kısa süreliğine yolu trafiğe kapatan bisikletli gurup adına dernek başkanı Emrah Tezer açıklama yaptı.

ULAŞIM ARACI OLDU

Tezer, “Son yıllarda, özellikle pandemi döneminde bisiklet kullanımı arttı. Sportif kullanım amacından daha çok ulaşım aracı oldu. Trafik kanunlarında belirtildiği gibi bisiklet yolunun olmadığı trafikte bisikletinde diğer araçlar gibi yol hakkı var. Sağ şeritte araçlar gibi yol alabilir. Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmış olan ülkelerde araçlar bisikletlere her zaman saygı ve hoşgörü gösteriyor. Yol hakkı tanıyor, 1.5 metre sollama mesafesi ile geçiş yapıyor, dar yolda bir bisikletlinin arkasında sabır içinde kilometrelerce araç trafiği olabiliyor. Bu saygıyı biz bisikletliler de ülkemizde görmek istiyoruz, bu en büyük arzumuz” diye konuştu.

KORUNMASIZ ARAÇLARIZ

Tezer açıklamasını, “Bizler trafikte kaportası olmayan, korunmasız araçlarız. İşimize, okulumuza, alışverişimize ayni diğer araçlar gibi bisikletimizle ulaşmaya gayret ediyoruz. Lakin bisiklet kullanımın arttığı son yıllarda araç sürücülerinin dikkatsizliği sonucu ölümlü bisiklet kazalarının sayısı arttı. Öncelikle araç sürücülerinden bizleri trafikte bakmak yerine görmelerini, devletimizden, yerel yönetimlerden bisiklet yolları, sürücüleri uyaran tabelalar, bisiklet ve parçalarında KDV, ÖTV indirimi, uzun turcuların ücretsiz kullanabilecekleri kamp şeklinde konaklama alanları gibi onlarca isteklerimiz var. Yurt dışındaki bisikletçilerin sahip olduğu bu hakların, imkanların bizde olmamasını üzülerek karşılıyorum. Bir bölgenin medeniyet ve çağdaşlık seviyesi o bölgede bisiklet kullanım sayısının fazlalığı ile doğru orantılıdır. Yapılan araştırmalar bunu desteklemektedir” diyerek tamamladı.

Eylem ve basın açıklaması sonrasında bisikletçiler kaldıkları yerden tura devam ettiler.