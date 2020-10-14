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Bisikletle direğe çarpan çocuk 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

 İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bisikletle direğe çarparak ağır yaralanan Güner Erdoğdu, kaldırıldığı hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

08:46 -
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Bisikletle direğe çarpan çocuk 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Muhittin Erener Mahallesi’nde 2 Ekim günü sokakta bisiklet süren Güner Erdoğdu, frenler tutmayınca bir elektrik direğine çarptı. Başını direğe vuran Erdoğdu, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Güner Erdoğdu’yu gören çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırdı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tedavi altına alınan Erdoğdu, 12 günlük tedavisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güner Erdoğdu’nun ölüm haberi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. (İHA) 

Son güncelleme: 08:56 14.10.2020
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