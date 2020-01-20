Bitlis’te ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilanı!

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Yukarı Ölek ve Aşağı Ölek köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için “Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel ŞİRİN 2020-02 Operasyonu” icra edilmektedir.

* Bu kapsamda; sivil vatandaşların can güvenliğinin sağlanabilmesi maksadıyla operasyon bölgesine girmelerine müsaade edilmemesine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Ocak 2020 pazartesi günü saat 20:00'dan itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim/öğretim hakkı ve devlet memurlarının mesai saatlerinin kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir. İHA