Biyogaz Santrali’ne direnen çiftçiler gözaltına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çapaklı Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Biyogaz Santrali için yaklaşık 4 gündür direnen yaklaşık 150 vatandaş, direnişlerinin 5'inci gününde jandarmayla karşı karşıya geldi.

Biyogaz Santrali'nin yapımını üstlenen Ege Biyogaz Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin çalışma yapacağı alana iş makinelerini sokmak istemeyen mahalle sakinleri yaklaşık 4 gün boyunca yol kapattı. Eylemlerinin 5'inci gününde de yol kapatan mahalle sakinlerine jandarma müdahale etti

6 ÇİFTÇİ GÖZALTINA ALINDI

Biyogaz Santrali'nin çevresel anlamda mahallelerini tehdit ettiğini savunarak yol kapatan mahalle sakinlerine müdahale eden jandarmayla 5 çiftçiyi gözaltına aldı. Arbede sırasında 1 jandarma personelinin yaralandığı öğrenildi.

“DAVA SONUÇLANMADAN İŞE BAŞLAMAK İSTİYORLAR''

Mahalle sakinlerinin avukatı ve Salihli Çevre Derneği Başkanı Seçil Ege Değerli, Biyogaz Santrali'nin yapılması için Manisa Valiliği tarafından verilen ‘ÇED gerekli Değildir' kararın iptali için Manisa İdare Mahkemesi'ne dava açtıklarını dile getirdi.

Manisa İdare Mahkemesi'ne açılan karar iptal davası için önce keşif yapıldığını ve sonra bilirkişi raporlarının beklendiğini ifade eden Avukat Değerli, kararın beklenmeden santrali yapacak olan şirketin iş makinelerini araziye sokmaya çalıştığını söyledi.

Avukat Değerli, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

* 15 Temmuz günü şirketin santral alanına yol yapmaya başladığı görüldü, halk bu usulsüz, hukuksuz faaliyete karşı Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

* Ancak halen şirket çalışmalarını devam ettirmeye çalışıyor. Bu konuda mahalle sakinlerimizin direnişi sürüyor. Ama firmanın kanun tanımaz tavırlarına devletimizde ortak olmaya çalışıyor.

* Kaymakamlıkla yaptığımız görüşmede bize dava sonuçlanana kadar iş makinelerinin alana sokulmayacağı sözü verildi. Ancak gördük ki iş makineleri jandarma nezaretinde santralin yapılacağı alana sokulmaya çalışılıyor.

* Bu hukuksuzluk ve kanun tanımamazlıktır. Şimdide haklı mücadeleleri için direnen mahalle sakinlerimiz jandarmayla karşı karşıya geliyor ve bazı üreticilerimiz gözaltına alınıyor. Bu konuda hukuksal mücadelemiz sürecektir.