Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına nasıl bağış yapılır? Corona bağışı SMS ve hesap numarası bilgileri…

Yardım hesabının paylaşılmasının ardından vatandaşlar Milli Dayanışma Kampanyası’na nasıl bağış yapılacağını öğrenmek için araştırma yapmaya başladılar. Corona bağışı kısa mesaj numaraları üzerinden yada kamu bankalarının hesap numaralarına yapılacak. Biz bize yeteriz kampanyasına SMS ile nasıl bağış yapılır? İban numaraları nelerdir?

İBAN İLE NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

SMS İLE BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

“Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi Turkcell, Vodafone, Türk Telekom GSM operatörlerinin “8119 SMS” numarasına “KORONA” yazarak 10 TL karşılığında bağışta bulunabileceklerdir.