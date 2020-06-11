Bizden nasıl örgüt olur?

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 televizyonu Ankara Temsilcisi İsmail Dükel önceki gün “askeri casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Yıldız dün avukatı aracılığıyla açıklamada bulundu.

‘AYNI HASSASİYETİ GÖSTERSEYDİ'

Milli Savunma Bakanlığı'nın şikayeti ile gözaltına alındığını öğrenen Yıldız, “Eğer doğruysa; keşke sayın Hulusi Akar beni takipte gösterdiği hassasiyeti, Genelkurmay Karargahı'nda görev yapan ve ona en yakın olan komutanlar konusunda göstermiş olsaydı da Türkiye 15 Temmuz felaketini yaşamasaydı” ifadelerini kullandı. Ardından şunları söyledi:

“İsmail Dükel namuslu bir gazeteci arkadaşımdır. Belki inanmayacaklar; ama kendisiyle en az 10 yıldır, değil yüz yüze, telefonla bile görüşmüşlüğüm yoktur. (her tür kayda ulaşabilen Abdurrahman Şimşek'e sorulabilir) Bizden nasıl bir örgüt çıkaracaklar? Askeri casusluk önemli bir konudur. Bu suçlamada bulunan MSB ve medyaları, darbe davalarının ek klasörlerine TSK'nın en mahrem hangi bilgilerinin konduğuna bir baksınlar. Şimdi soruyorum; devletin bu mahrem bilgilerini ek klasörlere sansürsüz bir şekilde gönderen görevlilerin yaptığı iş ve işleme ne denir?”