Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bizden nasıl örgüt olur?

Önceki gün “askeri casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız avukatı aracılığıyla açıklamada bulundu. Kendisiyle birlikte TELE1 televizyonu Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in de gözaltına alındığını hatırlatan Yıldız; 'Bizden nasıl bir örgüt çıkaracaklar?' ifadelerini kullandı.

06:00 -
Haberler Gündem
Bizden nasıl örgüt olur?

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 televizyonu Ankara Temsilcisi İsmail Dükel önceki gün “askeri casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Yıldız dün avukatı aracılığıyla açıklamada bulundu.

‘AYNI HASSASİYETİ GÖSTERSEYDİ'

Milli Savunma Bakanlığı'nın şikayeti ile gözaltına alındığını öğrenen Yıldız, “Eğer doğruysa; keşke sayın Hulusi Akar beni takipte gösterdiği hassasiyeti, Genelkurmay Karargahı'nda görev yapan ve ona en yakın olan komutanlar konusunda göstermiş olsaydı da Türkiye 15 Temmuz felaketini yaşamasaydı” ifadelerini kullandı. Ardından şunları söyledi:

Yıldız, gözaltı sırasında polislerin tutumu nedeniyle iki gündür yemek yemiyor…

“İsmail Dükel namuslu bir gazeteci arkadaşımdır. Belki inanmayacaklar; ama kendisiyle en az 10 yıldır, değil yüz yüze, telefonla bile görüşmüşlüğüm yoktur. (her tür kayda ulaşabilen Abdurrahman Şimşek'e sorulabilir) Bizden nasıl bir örgüt çıkaracaklar? Askeri casusluk önemli bir konudur. Bu suçlamada bulunan MSB ve medyaları, darbe davalarının ek klasörlerine TSK'nın en mahrem hangi bilgilerinin konduğuna bir baksınlar. Şimdi soruyorum; devletin bu mahrem bilgilerini ek klasörlere sansürsüz bir şekilde gönderen görevlilerin yaptığı iş ve işleme ne denir?”

15 Temmuz Ankara darbe Genelkurmay gözaltı Haber Milli Savunma Bakanlığı TSK Türkiye yüz yüze
Son güncelleme: 06:01 11.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more