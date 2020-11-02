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Böcek’in sağlık durumu hakkında açıklama: Bilinci yerinde

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde corona tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Genel seyrin iyiye gitmekte olduğu belirtilen açıklamada, bilincinin yerinde olduğu ve belirli düzeyde ağızdan beslenmenin başlatıldığı bildirildi.

İsmail AKIN
Güncellenme: 13:44, 02/11/2020
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Böcek’in sağlık durumu hakkında açıklama: Bilinci yerinde

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Böcek'in bilincinin yerinde olduğu belirtilen açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulanmaktadır. Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatılmış olup genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır” ifadesine yer verildi.

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