Böcek’in sağlık durumu hakkında açıklama: Bilinci yerinde

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Böcek'in bilincinin yerinde olduğu belirtilen açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulanmaktadır. Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatılmış olup genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır” ifadesine yer verildi.