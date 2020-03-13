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Bodrum 27 dereceyi gördü, plajlar hareketlendi!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün hava yaz aylarını aratmadı. 27 derece hava sıcaklığı ve 20 derece deniz suyu sıcaklığının olduğu Bodrum’da yerli ve az sayıdaki yabancı turist denize girdi; bol bol güneşlendi.

Yaşar ANTER
21:20 -
Haberler Gündem
Bodrum 27 dereceyi gördü, plajlar hareketlendi!

Bodrum'da bugün aniden ısınan hava yerli ve az sayıdaki turistin plajlara akın etmesine neden oldu. Hava sıcaklığının 27 derece deniz su sıcaklığının ise 20 derece ölçüldüğü Bodrum'da güzel hava nedeniyle şehir merkezindeki kafeteryalar doldu taştı.

HAFTA SONU TATİLİ İÇİN ANKARA'DAN GELDİ

Turistler; Kumbahçe, Paşa Tarlası ve Gümbet plajlarında bol bol denize girdi.

Ankara'dan hafta sonu tatili için gelen elektrik mühendisi 35 yaşındaki Ceren Gökçe, şöyle konuştu:

* Büyük şehirlerin birkaç günlüğüne de olsa kaçmak stres atmak istedik.

* Bugün hava muhteşem, ağustos temmuz aylarını aratmadı.

* Bikinimi de iyi ki getirmişim, bol bol denize girdik, güneşlendik.

FOTO: SÖZCÜ

Ankara bodrum Muğla Sözcü
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