Bodrum açıklarında hortum dehşeti

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi açıklarında bu sabah saatlerinde beliren 3 dev su hortumu bölgede heyecan yaşanmasına neden oldu. Su hortumlarının Bodrum'a 6 mil uzaklıktaki Yunanistan'a ait İstanköy adasının kuzeyinde önce Sömbeki, ardından Rodos adasına yöneldiği belirtildi.

DEV HORTUMLARI GÖRÜNCE ŞOK OLDUK

Görgü tanıklarından 48 yaşındaki Halim Güneş “Sabah erken saatlerde yürüyüşe çıkmıştım, birden İstanköy adasının güneyinde beliren ikisi büyük birisi küçük su hortumu adanın kuzeyine doğru hareket etti. Geçtiğimiz yılda bu hortum Akyarlar'ı ve Turgutreis'i vurmuş büyük maddi hasar yaratmıştı. Buraya gelecek diye heyecanlandık. Ancak hortumlar Datça istikametinden Sömbeki ve Rodos adasına doğru çok büyük bir hızla hareket etti. Bölgede iki gündür yağışlı ve fırtınalı hava vardı, onun etkisi olacak diye düşündük” dedi.

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