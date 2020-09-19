Bodrum açıklarında tekne battı: 2 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi yakınlarında bindikleri 6 metrelik fiber tekne ile Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası’na geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu teknenin sahilden 500 metre açıkta battığı belirtildi. Bölgedeki balıkçılar ve tur teknelerinin sabaha karşı görerek yardım istediği sahil güvenlik ekipleri olay yerine gelerek can simitleri ve can yelekleri ile suyun üzerinde bulunan 17 göçmeni kurtardı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında 1 göçmenin cesedine ulaşıldı. Göçmenlerin verdiği ifadeye göre teknede 19 kişinin bulunduğu teknenin dengesini yitirmesi sonucu su alarak battığı belirtildi. Bodrum Limanı'na getirilen göçmenlerden fenalaşan 4 kişinin Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Bir göçmenin hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Arama kutarma çalışmaları sonlandırıldı. Bu arada Yunan sahil güvenlik botunun da uzaktan arama kurtarma çalışmalarını izlediği görüldü.

Bölgede tatil yapan Ankaralı inşaat mühendisi evli ve bir çocuk babası Hakan Deliormanlı, “Ne yazık ki bu bölgede sık sık yaşanan bir durum. Çok ucuz ve basit teknelere doluşarak 6 mil uzaklıktaki Yunan adasına geçmeye çalışıyorlar ama tekne ya yükten yada eski olduğu için su alıp bu şekilde batıyor. Akyarlar sahili ve açıkları yıllardır bu kaderi yaşayan göçmenlere mezar oldu, umut yolculuğunda birçok insan bugün olduğu gibi yaşamını yitirdi, sahil güvenlik sürekli devriye geziyor, askerimiz yetişmeseydi facianın boyutu çok büyük olurdu” dedi.