Bodrum Belediye Başkanı: Kayıp sayımız 7 oldu, ilçe sınırları acil olarak kapatılsın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Aras son üç haftada kentin nüfus patlaması yaşadığını belirterek acil olarak ilçe sınırlarının kapatılmasını istedi.

İki hafta önceye kadar günde yaklaşık on bin, son iki haftada ise ilçeye günde giren araç sayısının 4 bin 500 – 5 bin civarında olduğu belirtildi.

“BODRUM’A GİRİŞ ÇIKIŞLAR ACİL OLARAK KAPATILMALI”

Aras, yaptığı açıklamada il sınırlarındaki alınan önlemlerinde etkili olduğunu ancak Bodrum için yeterli olmadığını belirterek acil olarak Bodrum ilçe sınırlarının kapatılmasını ve ilçeye giriş çıkışların yasaklanmasını istedi.

“NÜFUSUMUZ 300 BİN OLDU, 7 CAN KAYBIMIZ VAR”

Son iki hafta içerisinde Bodrum'da 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Aras, 175 bin nüfusa sahip Bodrum'da son üç hafta içerisinde gelenlerle birlikte bu rakamın 300 bine ulaştığını söyledi.

Aras bu nedenle acil olarak ilçe sınırlarının kapatılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

* Bodrum'da ilk can kaybımız, İstanbul'dan gelen büyüğümüzün vefatı ile oldu.

* Bodrum'un girişinde kontroller sürüyor, alınan tedbirler açısından Muğla'nın da dolaşıma kapatılması etkili oldu.

* Sadece kamusal ve sağlık ihtiyaçları için giriş, çıkış sağlanıyor.

* Ancak iller arasında yapılan bu düzenleme, salgınla etkin mücadele için koronavirüsü vaka sayısına göre ilçeler arasında da yapılarak, giriş-çıkışlar ve trafik akışı acil ihtiyaçlar dışında engellenmelidir.

* Bodrum’a gelen insanlar evine kapanamıyor, evin ihtiyaçları, tadilatı, alışverişi var o yüzden bunlar şehir içinde insanlarla temas ettiler.

* Bodrum’un riski büyük oranda bu yüzden, ilçeler arasında getirilecek seyahat düzenlemesi bu riskin büyük oranda azalmasına neden olacak.