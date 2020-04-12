Bodrum Belediyesi üreticinin elinde kalan 5 bin yumurtayı satın aldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi’nde yaklaşık üç bin tavuk ile yumurtacılık yapan evli ve iki çocuk babası 52 yaşındaki Bedir Doğu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaklaşık 5 bin yumurtası elinde kaldı.

BELEDİYE BAŞKANINA MESAJ ATARAK YARDIM İSTEDİ

Marketlerin kapalı olması nedeniyle pazarlama güçlüğü çeken Doğu, Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'a mesaj atarak yardım istedi.

BELEDİYE EKİPLERİ 5 BİN YUMURTAYI ALDI YEM DE VERDİ

Yaklaşık bir yıl önce yumurtacılığa başladığını belirten Doğu, şunları söyledi:

* Zaten bütün birikimimi yatırıma harcadım anca toparlanıyordum.

* Kısmi yasak ve iki gündür meydana gelen sokağa çıkma yasağı nedeniyle yumurtalarım telef olacaktı ve maddi olarak zarara girecektim.

* Belediye başkanıma bir ümitle mesaj attım, belki yardımcı olabilir diye düşündüm.

* Aradan bir saat geçmeden belediyenin ekipleri beni arayarak ‘ne kadar yumurtan varsa alıyoruz’, dediler ve gelip aldılar.

* Üstüne yeteri kadar yem de bıraktılar.

* Belediye sosyal dayanışmanın en güzel örneğini gösterdi, en zor anımda imdadıma yetişti.

“HER ZAMAN ESNAFIMIZIN, KÖYLÜMÜZÜN YANINDAYIZ”

Belediye Başkanı Ahmet Aras “Çok zor günlerden geçiyoruz, vatandaşımız ve esnafımızın özellikle çiftçimizin köylümüzün hep yanında olacağız onlarla birlikte bu zor günleri atlatacağız, gerekirse belediye olarak ben borçlanırım esnafımı köylümü üreticimi zor durumda kalmamasını sağlarım” dedi.