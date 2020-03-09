Bodrum Belediyesi’nden kadın-erkek eşitliği protokolü!

Bodrum Belediye A.Ş. Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi Trafo Kafe'de gerçekleşen “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği” imza törenine, Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci, Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi, Datça, Marmaris ve Fethiye'den gelen kadın meclislerinin sözcüleri ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ve çok sayıda kadın katıldı.

HER İLÇEYE ALO ŞİDDET HATTI

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından yapılan açıklamada Muğla’nın her ilçesinde kent konseyi kadın meclislerinin ve sığınma evlerinin kurulması talepleri dile getirilerek yerel yönetimlere eşitlik birimi ve kadın dayanışma merkezleri ile Alo Şiddet Hattı'nı oluşturmaları çağrısında bulunuldu.

“EŞİTLİK EYLEM PLANINI 2 YIL İÇİNDE UYGULAMAYA KOYACAĞIZ”

İmzalanan sözleşme ile Bodrum Belediyesi'nin kadın-erkek eşitliği ilkesini yaşamın her alanında hayata geçirmeyi kamusal bir görev olarak kabul ettiğini kaydeden Mandalinci, şöyle konuştu:

* CEMR sözleşmesine imza atarak, Eşitlik Eylem Planı geliştireceğiz ve iki yıl içinde uygulamaya koyacağız, gerçek eşitliği hayata geçirmek için kurum ve kuruluşlarla koordine içinde olacağız, kadınları, kentimizle ilgili karar alma süreçlerine eşit bir şekilde dahil edeceğiz.

* Eşitlikçi bir toplumun inşasında en büyük görev biz yerel yönetimlere düşüyor.

* Örgüt yapılarımızda, politikalarımızda, faaliyetlerimizde cinsiyet eşitliğini temel almamız şart.

* Bu, toplumsal barışın temel gereksinimidir.

* Bizler, Bodrum'un kadınların özgürce ve güvenle yaşadığı bir kent olması için var gücümüzle çalışacağız.

* Bodrum'daki kadınların özgürlük ve umudunun, tüm ülkemize dalga dalga yayılmasını diliyorum.

“AMACIMIZ BAŞKA BİR BODRUM YARATMAK”

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ise şunları söyledi:

* CEMR'in imzalanması, Bodrum'daki kadınların bir araya gelip, kendileri için politika yazdıkları ve uluslararası sözleşmeye yerel idarenin imza attığı bir gün.

* Biz kadınlar bir araya geldik ve siyasette sözümüzü ürettik, yerel siyaseti nasıl istediğimizi tanımladık.

* Nihayet, kadınlara da, kadınların politikalarına da olmazsa olmaz diyen ve yan yana yürünecek politikanın altına imza attı, O da Ahmet Aras'tır.

* Ahmet Aras'ın ifade ettiği o politika bugün seçildikten sonra sürüncemeye bırakılmadı.

* Bodrum'daki kadınlar da kararlıydı. Artık Bodrum'daki kadınlar Ahmet Aras'ta kararlı.

* Biz bir araya gelir ve yol yürümeye devam edersek başka bir Bodrum yaratabiliriz.

Konuşmaların bitiminde CEMR anlaşması alkışlar arasında imzalandı.