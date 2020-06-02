Bodrum güneşi gördü, sahiller renklendi

Bodrum’da hava sıcaklığı 7-8 derece birden artarak öğle saatlerinde 27 dereceye ulaştı, ilçede yaşayanlar ile az sayıdaki Rus ve Ukraynalı vatandaşlar şehir merkezindeki Kumbahçe ve Gümbet plajlarına akın etti, bol bol denize girdi, güneşlendi.

44 yaşındaki Ukraynalı İnna Çatal, “Yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşıyorum, karantina sürecinde evde çok sıkıldık. Bodrum’da yaşayıp da iki ay dışarı çıkmadan geçen bir yıl hatırlamıyorum” dedi.

Bazı vatandaşlar ise bulundukları sitenin iskelesinden denize atlayarak sıcak havanın tadını çıkardı. Bodrum’da hava sıcaklığının hafta sonuna doğru giderek artış göstereceği belirtildi.