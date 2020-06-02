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Bodrum güneşi gördü, sahiller renklendi

Muğla'nın en popüler turistik ilçesi Bodrum'da yaklaşık bir haftadır süren yağışlı ve rüzgarlı hava yerini bugün güneşli ve sıcak havaya bıraktı. Vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren sahillere akın etti.

Yaşar ANTER
14:48 -
Haberler Gündem
Bodrum güneşi gördü, sahiller renklendi

Bodrum’da hava sıcaklığı 7-8 derece birden artarak öğle saatlerinde 27 dereceye ulaştı, ilçede  yaşayanlar ile az sayıdaki Rus ve Ukraynalı vatandaşlar şehir merkezindeki Kumbahçe ve Gümbet plajlarına akın etti, bol bol denize girdi, güneşlendi.

(FOTO: SÖZCÜ)

44 yaşındaki Ukraynalı İnna Çatal, “Yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşıyorum, karantina sürecinde evde çok sıkıldık. Bodrum’da yaşayıp da iki ay dışarı çıkmadan geçen bir yıl hatırlamıyorum” dedi.

(FOTO: SÖZCÜ)

Bazı vatandaşlar ise bulundukları sitenin iskelesinden denize atlayarak sıcak havanın tadını çıkardı. Bodrum’da hava sıcaklığının hafta sonuna doğru giderek artış göstereceği belirtildi.

bodrum Muğla Sözcü
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