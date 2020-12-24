Bodrum katları daireye çeviren kooperatif başkanına 7 yıl hapis

İstanbul Arnavutköy Taşoluk'taki dar gelirli aileler için kurulan kooperatifte sığınakları usulsüz olarak daireye çevirip sattığı iddia edilen kooperatif başkanı Mehmet Ş.’nin, “Resmi evrakta sahtecilik suçuna azmettirmek” ile “Dolandırıcılık” suçlarından 254 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

7 YIL HAPİS, 87 BİN TL DE PARA CEZASI

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, kooperatifteki 77 dairenin tapusunu eşi, oğlu, gelini ve torunu üzerine geçirmekle suçlanan Mehmet Ş., “kooperatif yöneticilerinin kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık” suçunu işlediği sabit görülerek, 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ve 87 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık hakkında açılan “Resmi belgede sahtecilik” suçunun ise zamanaşımından düşürülmesine karar verdi.

TAPULARI EŞİ, OĞLU, GELİNİ VE TORUNU ÜZERİNE YAPTI

Kooperatif üyelerinin şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iddiaları incelemesi için bir başmüfettiş görevlendirmiş hazırlanan raporda, Mehmet Ş.'nin 2008-2016 yılları arasında kooperatifin bodrum katlarını usülsüz olarak dönüştürerek, üzerine kayıtlı 15 daire ile dükkanı, eşi Elmas Ş.'nin üzerine; 18 daire ve dükkanı, oğlu Onur Ş.'nin üzerine; 27 daire ve dükkanı, gelini Fatoş Ş.'nin üzerine; 14 daire ve dükkanı, torunu M.Ş., üzerine de 3 adet daireyi geçirdiği belirtilmişti.