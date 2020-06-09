Bodrum kaymakamı isyan etti: Anlamakta zorluk çekiyoruz

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kaymakamı Bekir Yılmaz basında çıkan “Bodrum Pahalı” ve “500 bin Araç geldi” başlıklı haberler hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

“İLÇEMİZE 500 BİN ARACIN GELDİĞİ BİLGİSİ GERÇEK DEĞİLDİR”

Kaymakamlığın resmi internet sitesinden de yayınlanan açıklamada Yılmaz basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şunları söyledi;

*Bodrumun resmi nüfusu 175 bindir. İki adresli vatandaşlarımızı dikkate aldığınızda kışın Bodrumda sürekli yaşayan fiili nüfus 250-300 bin civarıdır.

*Şu an itibariyle salgın hastalık dolayısıyla nüfusumuzun 400 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Otellerin büyük kısmı açılış hazırlığındadır, açık olan yerlerde ise doluluk oranı çok düşüktür.

“YABANCI TURİST HENÜZ YOKTUR”

*Yabancı turist henüz yoktur. Yazlıkların doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 30-40 oranındadır. İlçemize son 10 günde 500 bin aracın geldiği bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır.

*İlçe girişinde bulunan PTS kayıtlarında son 10 günde toplam giren araç sayısı 50 bin civarıdır. Aynı sayılara yakın günlük araç çıkışı olmaktadır.

“ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUZ”

*Bu sayıların sürekli abartılmasının 50 binin 500 bin olarak gösterilmesinin, amacın ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz.

*Bodrumun çok pahalı bir yer olarak gösterilmesini olumsuz intiba oluşturulmasını da doğru bulmuyoruz. Bodrumun özelliği aynı zamanda yerli ve yabancı turiste hitap etmesi, hem çok kaliteli ama pahalı, hem de mütevazı temiz ama ucuz tatil yapılabilecek tesislere sahip olmasıdır.

*Herkesin bütçesine göre seçim yapması gerekir. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Çok yüksek bir ücreti örnek gösterip Bodrum çok pahalı imajını oluşturmak doğru değildir ve iyi niyetli olarak değerlendirilemez. Bodrum esnafı, turizmcisi, işyeri sahibi bu durumdan ciddi rahatsız olmaktadır.

*Dolayısıyla; ilçemizle ilgili bilgilendirmelerde herkesin özellikle sorumluluk sahibi birimlerin daha dikkatli ve sağduyulu hareket etmesini, “Bodruma gelinmesin, gidilmesin” anlamına gelebilecek söylemlerden uzak durmasını, basını ve kamuoyunu doğru yönlendirmesini bekliyoruz.

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