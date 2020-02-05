Bodrum ve Marmaris’te fırtına kâbusu!

Yaşar Anter / Mustafa SARIİPEK

Akdeniz ve Ege sahillerinde bu sabah saatlerinde etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınadan Muğla’nın Bodrum ilçesi de nasibini aldı. İlçede yapılması gereken İstanköy -Bodrum, Bodrum – İstanköy feribot seferleri iptal edildi. Bodrum Liman Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri denizcilere uyarılarda bulunarak liman dışına çıkılmamasını istedi.

YAT KARAYA OTURDU

Bodrum’un Akyarlar açıklarında ağlarını toplamaya çıkan balıkçılar batma tehlikesi geçirdi.

Açık denizde hızı zaman zaman 60 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle Bitez sahilinde Butterfly isimli 16 metre uzunluğundaki yat fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.

Bazı evlerin güneş enerji panelleri zarar gördü. Açık denizde dalga yüksekliğinin 3 metreye geçtiği belirtilirken, fırtına Yunan adalarından İstanköy ve Kalimnos’ta bazı teknelerin batmasına neden oldu. Fırtınanın akşam saatlerine doğru şiddetini daha da arttıracağı belirtildi, önlem alınması istendi.

Güllük’ten İsrail’e kuru yük götüren kemiler ise Bodrum yarımadası koylarına sığınmak zorunda kaldı. Fırtınada bazı otel ve turistik tesislerin ahşap iskeleleri zarar gördü.

MARMARİS’TE DE ETKİLİ OLDU

Düne kadar denize girilen Marmaris’te de yağmur ve lodos etkili oldu. Marmaris Körfezi’nin rengi kahverengiye döndü. Fırtınanın hızının akşam saatlerinde 70 kilometreye ulaşacağını belirten yetkililer denizcileri uyardı.