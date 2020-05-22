Bodrum yangınında sabotaj şüphesi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular mahallesinde iki gün önce öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüyerek yaklaşık 55 hektarlık ormanlık ve tarım arazisinin kül olmasına neden olan yangın ile ilgili olarak jandarma soruşturması tamamlandı.

Milas'a bağlı Kısırlar mahallesinde sona eren ve 15 saat de söndürülen yangının üç ayrı noktadan başladığı saptandı.

KAYMAKAM YANGINLARA KARŞI UYARDI

Yaklaşık 130 orman işçisi 30 arazöz, 15 su tankeri, 7 dozer, 8 ilk müdahale aracı ile karadan ve 4 helikopter ile havadan müdahale edilen yangın ile ilgili açıklama yapan Milas Kaymakamı Eren Arslan şunları kaydetti:

* Yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. İnsanlarımızın zeytinlikleri, tarlaları ve mahsulleri var. Kimsenin zarar görmemesi bizi teselli etti. Havanın sıcak olması yangın riskini artırıyor.

* Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın çok dikkatli ve tedbirli olması gerekir, ateş yakmamaları yollara sigara atmamaları gerekir, bu yangınların büyük bölümü insan kaynaklı, o nedenle resmi makamlarda konu ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor” dedi.

Milas jandarmasının üç ayrı noktadan çıkan yangın ile ilgili 6 kişinin ifadesine başvurduğu soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Yangında 50 hektar ormanlık,5 hektar zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazileri zarar görmüştü.