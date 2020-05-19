Bodrum’da 19 Mayıs coşkusu böyle kutlandı

Okul gemisi STS Bodrum, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılında Halikarnas İskelesi’nden Bodrum Limanı’na yaptığı temsili seyir ile ilgi odağı oldu. Marşlar ve kahramanlık türküleriyle yola çıkan gemi, Kumbahçe açıklarında düzenlediği ışık gösterisiyle Bodrum’a 19 Mayıs coşkusunu yaşattı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLANDI

Bodrumlu denizcilerin ve vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ile katıldığı sembolik yolculuk sosyal medyadan canlı olarak yayınlanırken, yüzlerce vatandaş evlerinin balkonlarına ve bahçelerine çıkarak hep bir ağızdan tekneden yükselen marşlara eşlik etti.

36 metrelik yelkenlinin, dev Atatürk bayrağı ile Bodrum açıklarında süzülüşü, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.