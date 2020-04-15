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Bodrum’da 2 yıldır atıl duran hastane için ihale yolu gözüktü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapımına 2016 yılında başlanan ve yaklaşık 2 yıldır atıl vaziyette duran yeni Bodrum Devlet Hastanesi ihalesinin 20 Mayıs' ta yapılacağı duyuruldu.

Yaşar ANTER
17:07 -
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Bodrum’da 2 yıldır atıl duran hastane için ihale yolu gözüktü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi’nde projesi 2012 yılında çizilen ve 2016 yılında ihalesi yapıldıktan iki yıl sonra inşaatı yarım kalan ve yapımı yılan hikayesine dönen 150 yataklı Bodrum Devlet Hastanesi inşaatı için 20 mayıs tarihinde yeniden ihaleye çıkacağı duyuruldu. Bodrumlular devlet hastanesinin yarım kalan inşaatı önünde eylem yapmıştı.

BODRUM'A HASTANE MÜJDESİNİ VERDİ

Muğla AKP Milletvekili Mehmet Yavuz Demir  yaptığı açıklamada  “Bodrum ilçemizde yüklenici firmadan kaynaklı sorunlar nedeniyle bir süredir inşaatı yarım kalan Bodrum Yeni Devlet Hastanemizin inşaatı için Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Mayıs'ta ihale gerçekleştirilecek. İhale işlemlerinin ardından hastane inşaatımız kısa süre içinde başlayacaktır. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

MİLAS YENİ DEVLET HASTANESİ BİR AY İÇİNDE AÇILACAK

Milas Devlet Hastanesi’nin de bir ay içerisinde faaliyete geçeceğini  söyleyen Demir, şunları söyledi;

*Yeni Milas Devlet Hastanemiz yaklaşık 1 ay içinde faaliyete alınıyor. 14 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek yeni hastanemizde 41 adet tek kişilik oda 71 adet çift kişilik odada toplam 183 servis yatağı kapasitesi mevcuttur.

*13 Yataklı II. Seviye yoğun bakım, 8 yataklı I. Seviye yoğun bakım, 10 kuvözlü I.Seviye yeni doğan yoğun bakım olmak üzere 21 erişkin, 10 yeni doğan toplam 31 yataklı yoğun bakım kapasitesine sahip olacaktır.

*4 genel ameliyathane, 1 kadın doğum ameliyat salonu, 1 günübirlik ameliyat salonu olmak üzere 6 ameliyat salonu kapasitesi bulunmaktadır. Toplam 32 poliklinik odası mevcuttur.

*Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum.

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