Bodrum’da bayrak coşkusu!

Bayrağın, bir milletin bağımsızlık işareti olduğunu ve düşmanın bile olsa saygı göstermek gerektiğini hatırlatan Aras, şöyle konuştu:

* Ulusun huzur ve güven içinde yaşamasını, uluslararası alanda ise barış ve güvenliği iç ve dış politikamızın temel ilkesi olarak gören, buradan hareketle ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ parolasını üstün hukuk kuralı haline getiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, muzaffer Başkomutan olarak İzmir’e girdiği gün, önüne serilen düşman bayrağını, ‘Bayrak bir milletin bağımsızlık alâmetidir; düşmanın da olsa saygı göstermek gerekir!’ diyerek yerden kaldırtmış ve eşsiz insanlık anlayışını gözler önüne sermiştir.

* Bizler, barışı insanlık için mutluluk ve refah kaynağı olarak gören bir milletin evlatları olarak, sadece kendi ulusumuzun değil, tüm ulusların bayrağına işte bu nedenle sahip çıkmayı yüce bir erdem, bir gereklilik olarak görüyoruz.

* Çünkü bayrak bir milletin dilidir, bir ulusun gücüdür. Bayrak duygusu, evrenseldir.

* Hiç kimsenin bir başkasının ulusal değerlerini, kimliğini ve tarihini ayaklar altına almaya hakkı yoktur.

Bodrum’un, sahip olduğu tarihi, özgün kent kimliği, kültürü ve insan kaynağı ile bir dünya kenti olduğunu ve tüm dünya halklarının Bodrum’da barış ve huzur içinde yaşadığını söyleyen Aras, tüm Bodrum halkını, aidiyet ve bağlılık duyduğu ulusun bayrağını evinde veya iş yerinde sergilemeye davet ederek “Bizim sevgimiz, her tür nefretin, öfkenin ve kinin üstesinden gelecek kadar güçlüdür. Gelin bunu tüm dünya halklarına gösterelim” diye konuştu.

Bodrum Belediyesi bugün belediye meydanından tüm esnafa Türk bayrağı hediye etti. Bodrum sokakları kırmızı beyaza büründü.