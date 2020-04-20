Bodrum’da çiftçiye 65 bin fide dağıtıldı!

Muğla'nın Bodrum Belediyesi, pandemi ile mücadele sürecinde oluşturulan Tarımsal Üretime Destek ve Planlama Kurulu tarafından hazırlanan acil eylem planı içerisinde geliştirilen proje gereğince bugün ücretsiz fide dağıtımı gerçekleştirdi.

TOPLAM 104 BİN FİDE DAĞITILACAK

Mumcular Mahallesi Belediye Kademesi’nde gerçekleştirilen törende domates, biber, hıyar, patlıcan ve marulun farklı cinslerinden oluşan toplam 104 bin fidenin 65 bin adetlik ilk bölümü çiftçilere dağıtıldı.

Dağıtım törenine CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cesur Öncel, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

“BELEDİYE OLARAK ÇİFTÇİNİN YANINDAYIZ”

Salgın nedeniyle sosyal mesafe gözetilerek gerçekleşen programda konuşan Ahmet Aras özellikle bu dönemde sağlıklı gıdaya ulaşmanın herkesin en doğal hakkı olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Dolayısıyla her geçen gün tarım sektöründen üreticilerin eksildiğini görüyoruz.

* Çünkü zor bir sektör ve çok büyük emek istiyor.

* Girdi maliyetleri artıp da kazanç düşünce insanlar tarım yapmak istemiyor.

* Yerelde küçük ölçekteki imkanlarımızla bir fide dağıtımı, bilgi desteği sağlayabiliyoruz ama asıl olan devlet seviyesinde planlanması gereken bir süreç var.

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı, üretici belgesi bulunan ve 1 dönümden fazla arazisi olan 66 üreticiye fideler hibe edildi.