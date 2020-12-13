Bodrum’da deniz suyunun aniden yükselmesi heyecan yarattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah saatlerinde aniden yükselen deniz suyu iskeleleri sular altında bıraktı, deniz suları sahildeki yürüyüş yollarına çıktı. Sabah saatlerinde 50- 80 cm. arası yükselen sular Torba koyundaki iskelelerin bir çoğunun sular altında kalmasına neden oldu.

İSKELELERİ VE YOLLARI SULAR ALTINDA GÖRENLER ŞOK OLDU

Yükselen suların kapattığı iskeleler üzerinde erken saatlerde işe gidenler ve köpeklerini gezdirmeye çıkan vatandaşlar her gün yürüdükleri yolların ve iskelelerin sular altında kaldığını görünce şok oldu. Bodrum'da yaşayan ve özellikle sonbaharda gel-git olaylarının zaman zaman görüldüğünü belirten evli ve bir çocuk annesi Selma Nalbantoğlu “Bodrum’un yerlisiyim, Torba’da yaşıyorum. sabah köpeğimi yürüyüşe çıkardığımda suların aniden yükseldiğini ve yükselmeye devam ettiğini gördüm. Ancak ilk kez suların bazı iskeleleri kapatacak kadar yükseldiğini gördüm.

Ara sıra denizin gidip geldiğine takı oluruz, ama bugünkü kadar deniz hiç yükselmemişti, .azı yerlerde 15 metre içeriye kadar geldiği görüldü. Bölgemizde sık sık meydana gelen depremler aklımıza geliyor” dedi.

KORKULACAK BİR DURUM YOK

Bodrum Kent konseyi Başkanı, Su sporları ve Cankurtarma Derneği Başkanı ve kaptan Arif Yılmaz yağışlar ve lodosun ardından gel-git olaylarında suların yükselmesinin normal olduğunu belirterek “Bodrum’da sonbaharda gitgellerin sayısı ve oranı artar. Denizin bazen 5-6 metre geri çekildiğini ve tekrar 8-10 metre geldiğini görürüz. Yaptığımız araştırmada deniz seviyesinin yükselmesinin aniden olmadığı saptadık. Su seviyesi aniden yükselir veya alçalır git geller kısa aralıklarla olursa o zaman tehlikeli bir durum olabilir, su altında depremlerin olması bir su altı ada parçasının batması gibi, ancak korkulacak bir durumun olmadığını sanıyorum” diye konuştu.

KUŞADASI KÖRFEZİ’ NDE 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah saat 08.25’de Kuşadası Körfezi’nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

KAYIKLAR BARINAKTA KARAYA ÇIKTI

Teknelerin karaya çıkması üzerine tekne sahipleri sağanak yağmura rağmen önlem almaya çalıştı. Balık barınağının yolu tamamen deniz suları ile kaplandı. Barınakta inceleme yapan Muğla Jeoloji Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Erdoğan Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Bu sabah barınağa indiğimde ve koyda denizin normalin çok üzerinde yükseldiğini gördüm, sahilde yürümek imkansızdı iskeleler vev rıhtım sular altında kalmıştı. Evet zaman zaman gelgitler oluyor ama yıllardır Bodrum’da yaşıyorum ilk kez denizin bu kadar yükseldiğini gördüm, bölgede ve Kuşadası körfezinde yaşanan binlerce depremin fay hatlarında yarattığı etki olabilir, incelenmesi gereken bir durum” diye konuştu.