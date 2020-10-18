Bodrum’da yaz bitmedi, tatil uzadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün sağanak yağış geçişleri beklenirken açan güneş ve 29 dereceye kadar varan hava ve 21 derece deniz suyu sıcaklığı nedeniyle sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu. Sabah erken saatlerinden itibaren Bodrum şehir merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet sahillerini dolduran turistler bol bol denize girdi güneşlendi.

GÖRÜNTÜLER AĞUSTOS AYINI ARATMADI

Bazı turistler ise Halikarnas İskelesi'nden bindikleri günübirlik tekne turları ile mavi yolculuğa çıkarak Bodrum koy ve adalarını gezdi. Bazı turistlerde su sporları yaptı. Bodrum'daki turistik tesislerde Kasım ayının ortalarına kadar yabancı turist rezervasyonu olduğu belirtildi.

SARI YAZ TATİL UZATTI

Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden ikinci konutlarına gelen yerli turistlerin büyük bölümü geri dönüşlerini en az bir ay erteledi. Havaların güzel gitmesi nedeniyle İstanbul' a dönmek istemediklerini belirten evli ve iki çocuk 3 torun sahibi emekli banka müdürü Gülizar Soysalan “İstanbul ve Türkiye'nin birçok yerinde soğuk ve yağışlı havalar başladı, bizler burada güneşli ve sıcak havaların keyfini hala çıkartıyoruz. Bu hava bırakılıp İstanbul'a dönülür mü? En az aralık ayının başına kadar Bodrum'da kalmaya devam edeceğiz” diye konuştu.