Bodrum’daki kaçak yapılar yıkılmaya devam ediyor!

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Kayacık Caddesi üzerinde özel bir eğitim kurumuna ait tamamı ruhsatsız ve kaçak olarak yapıldığı tespit edilen, encümen tarafından yıkım kararı çıkan yaklaşık 4 bin metrekare taban alanına sahip okulda yıkım işlemlerine başladı. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı Yıkım Şefliği ekiplerinin gözetiminde mülk sahipleri tarafından başlatılan yıkım işleminin devam ettiği belirtildi.

DİĞER KAÇAK BİNALAR DA YIKILIYOR

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği denetiminde bir diğer yıkım ise Geriş Mahallesi’nde devam ediyor. Öte yandan Bodrum genelinde bazı yapıların kaçak olan eklenti ve bölümleri de mülk sahibi tarafından yıkılıyor. Yapılacak kontroller sonrası mülk sahipleri tarafından yıkılmadığı tespit edilen bu eklenti ve bölümlerde Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yıkılacak.

“KENT ESTETİĞİ, BODRUM’UN GELECEĞİDİR”

Bodrum Belediyesi tarafından “Kent Estetiği, Bodrum'un Geleceğidir” sloganıyla başlatılan proje kapsamında belediye ve esnaf ortak çalışmaların sürdüğünü belirten CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

* Kaçak yıkımlarla mücadelemizi ara vermeden sürdüreceğiz.

* Bakanlığın müdahalesi,bizim bu çabamızda elimizi güçlendirdi.

* Yıkım ve tadilat çalışmaları Belediye ekiplerimizin gözetiminde sürüyor.

* Bazı yerlerde tamamlanmış durumda. Bodrum'un artık daha fazla büyümeye değil, korunmaya ihtiyacı var.

* Hiçbir yatırıma karşı değiliz, ancak yapılacak her yatırımın Bodrum'un doğasına, dokusuna uygunluğunu denetlemekten de vazgeçmeyeceğiz.

* Her vatandaşımız her şirket Bodrum’u düşünmeli yasalara uymalı, yasasızlık kuralsızlık kural haline gelmemeli bunu da önleyeceğiz.

* Bodrum hasta bir şehir gibi büyümeye değil tedaviye ihtiyacı var.

* Yıkım ve tadilat çalışmaları belediye ekiplerimizin gözetiminde sürüyor.