Bodrum’dan yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan göçmen son anda kurtarıldı!

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi Ali Hoca Burnu'ndan denize atlayarak 6 mil uzaklıktaki Yunanistan'a ait İstanköy adasına geçmeye çalışan Suriyeli 38 yaşındaki Abdurrahim Kazeli bir süre sonra yoruldu.
Akşam saatlerinde Bodrum ile İstanköy arasındaki uluslararası sularda sürüklenmeye başlayan ve can yeleği sayesinde suyun üzerinde durabilen Kazeli, Sahil Güvenlik botundaki askerlerin dikkati üzerine boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Sahil Güvenlik botuna alınarak Turgutreis limanına getirilen Kazeli, sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.
Yiyecek ve içecek verilen Kazeli'nin ifadesinin alındıktan sonra Muğla Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.