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Bodrum’un dünyaca ünlü pazarında sosyal mesafe yok, çocuk çalışıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dünyaca ünlü Turgutreis pazarında tezgahlar arası mesafe olmadığı, birçok esnafın maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Bir gencin ise tezgahta çalıştığı kameralara yansıdı.

Yaşar ANTER
18:30 -
Haberler Gündem
Bodrum’un dünyaca ünlü pazarında sosyal mesafe yok, çocuk çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından bu gece yarısı başlayan yasaklara Muğla'nın Bodrum ilçesinde kısmen uyulduğu görüldü. Göltürkbükü mahallesinde jandarma motosikletleri ile yola çıkan 16 yaşındaki bir genci uyarıp eve gönderdi.

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PAZARDA SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Bodrum'un dünyaca ünlü Turgutreis pazarında bugün sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Bazı vatandaşların yakın temasta bulunması dikkat çekti. Yaklaşık bin 500 vatandaşın bulunduğu pazarda tezgahların arasının 3 metre olmadığı, birçok vatandaş ve esnafın eldiven ve tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü. Tezgahlarda ise bir gencin çalıştığı kameralara yansıdı.

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“PAZARIN İÇİ TAM BİR CURCUNA”

Emekli banka memuru 57 yaşındaki Ayten Yıldız “Pazara uzaktan bakınca şok geçirdim. Tüm bu yasaklar bizlerin vatandaşın sağlığı için açıklanırken pazarın içi tam bir curcunaydı, esnafta vatandaşta maske yok üst üste alışveriş yapıyorlar, pazarın kıyısındaki esnaftan alışveriş yapıp hemen eve döndüm” dedi.

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