Boğaz’da coronaya rağmen yat partisi

Corona virüsü salgını sonrası eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması nedeniyle bazı organizatörlerin yasakları delerek gece kulübüne dönüştürdükleri tekne ve yatlarda eğlence tüm hızıyla devam ediyor.

REZERVASYONLU PARTİ

Fatih Balat sahilinde dün saat 22.00 sıralarında parti için önceden rezervasyon yaptırılan yat onlarca kişinin binmesinin ardından kalkış yaptı. Müzik eşliğinde bir süre Balat sahilinde eğlenen grup daha sonra İstanbul Boğazı'na açıldı.

KURALLARA UYULMUYOR

Eğlenceye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü. Organizatörler ile katılımcılar yat ve teknelerdeki düzenledikleri partileri ise sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.

Paylaşılan görüntülerde partilere katılanların zorunlu olmasına rağmen hiçbir kurala uymadıkları görülüyor. (İHA)