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Boğazda facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Boğazı, Beykoz açıklarında Liberya bandıralı bir kargo gemisinin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle kilitlendi. Olay yerine Kıyı Emniyeti ekipler sevk edildi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma gemisi eşliğinde kıyıya çekildi. Rumeli Feneri açıklarına demirleyen gemi arızası giderildikten sonra yoluna devam edecek.

04:38 -
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Boğazda facianın eşiğinden dönüldü

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda İstanbul boğazında hareketli dakikalar yaşandı. Liberya bayraklı kargo gemisi olan TYCOON, Ukrayna’nın Odessa şehrine gitmek için seyir haline geçti.

İstanbul Boğazından geçişi sırasında motor arızası yapan dev gemiye önce kılavuz olarak eşlik eden Kıyı Emniyeti ekibi yardım etti. Geminin kıyıya doğru sürüklenip olası bir facia yaşanmasının önüne geçildi.

Deniz polisi mavi sularda herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem alırken Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekipler ve mürettebat gemi çevresinde ışıklar tutarak denetim gerçekleştirdi. Boğazdan kontrollü bir şekilde çıkartılan gemi, Rumeli feneri açığına demirlerken ilerleyen günlerde motor arızasının tamamen giderilmesinin ardından yoluna devam edecek. (İHA – DHA)

Beykoz facia istanbul kaza Liberya Ukrayna
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