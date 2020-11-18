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Boğaz’da lüks yatta parti: Böyle görüntülendiler

Corona ile mücadele kapsamında müzikli her türlü eğlencenin yasaklanmasına rağmen, İstanbul Boğazı'nda lüks yatta 'Sosyal mesafesiz' doğum günü partisi düzenlendi.

Güncellenme: 13:08, 18/11/2020
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Geçen hafta lüks bir yatta düzenlenen doğum gününün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

FOTO: DHA

Veronica isimli bir kadının 22 yaşına girmesi nedeniyle düzenlenen doğum günü partisi bir yatta yapıldı.

FOTO: DHA

Yatın her tarafı balonlarla donatılırken, bir teknenin üzerine dev balona Veronica yazıldı ve lazer gösterisi yapıldı.

FOTO: DHA

Partiye katılanlar boğazdan geçerken köprünün altına bir tekneden genç kadının ismi lazer ile yazıldı. Davetliler için hazırlanan bir diğer sürprizde ise dansçı kadınlar çeşitli figürler sergiledi.

FOTO: DHA

Doğum günü partisine katılanların maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. (DHA)

Corona istanbul
Yayınlanma Tarihi:12:53,
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