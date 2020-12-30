Aylin Sözer cinayetinde yeni detay! Cesedin başında iğrenç olay!

Habip ATAM Sevgim Begüm YAVUZ

Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Dün İstanbul'un Maltepe ilçesinde öğretim görevlisi Aylin Özer'i hunharca katleden Kemal Ayyıldız'ın Cinayet Büro'daki sorgusu tamamlandı.

CESEDİ PÜRMÜZLE ATEŞE VERMİŞ

2009 yılından beri tanıdığı Aylin Sözer'le olay sabahı tartıştıklarını belirten Kemal Akyıldız; kadının boğazını 20 santimlik ekmek bıçağıyla kestiğini, cesedi ve evi ateşe verdiğini itiraf etti. Yapılan olay yeri incelemesinde de üzerinde üç gram metamfetamin zanlının uyuşturucuyu ısıtmak için kullandığı pürmüzle cesedi ateşe verdiği, farklı yanıcı maddeleri de üzerine döktüğü tespit edildi.



KARDEŞİNİN HESABINA EFT YAPMAYA ÇALIŞTI

Kemal Ayyıldız'ın cinayetin ardından Aylin Sözer'in telefonunu alarak EFT işlemi yaptığı da ortaya çıktı. Ayyıldız önce Sözer'in öğrencisi Serkan Y.'ye mesaj atarak, “Sana EFT yapacağım. Parayı çek, kurye göndereceğim ona teslim et” diye yazdı. Serkan Y. “Sesinizi duymadan yapmam” deyince “Gerek kalmadı” yanıtını verdi. Şüphelinin bunun üzerine kardeşi Y.D.'ye 260 bin lira EFT yaptı. Ancak banka işlemi şüpheli bularak gerçekleştirmedi.

KENDİSİNİ ÖLDÜRTMEK İSTEMİŞ

Polis ekipleri geldiğinde yangının yoğun olduğu odaya geçen Kemal Ayyıldız’ın “Kendimi polise öldürtmek istedim. Alevlerin içine kaçtım” dediği öğrenildi. Cinayet Büro dedektifleri Ayyıldız’ın, Özer’in evine giderken yanında telefonunu götürmemesini şüpheli buldu. Ayyıldız'ın Sözer’den para almak ya da cinayet için planlı olarak adrese gitmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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