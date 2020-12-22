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Bohçacı kılığında evden tabanca çalan kadın yakalandı

Samsun'da bohçacı kılığında girdiği evden ruhsatlı tabancayı çalan kadın hırsız, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:35, 22/12/2020
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Bohçacı kılığında evden tabanca çalan kadın yakalandı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Hanife G.(47), bohçacı kılığında girdiği evde ev sahibi kadını oyalayıp yatak odasından ruhsatlı tabancayı çaldı.

Tabancanın çalındığını fark eden ev sahibi K.S.(68), jandarmaya şikayette bulundu. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmada tabancayı Hanife G.’nin çaldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, Hanife G.’yi İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. (İHA)

Kadın Samsun